Acqua in galleria e guasto agli impianti: metro M3 chiusa tra Centrale e Zara

Giornata difficile, martedì 31 ottobre, per i trasporti a Milano a causa del nubifragio e degli allagamenti provocati dall'esondazione del Seveso, avvenuta all'alba. Disagi si sono verificati in particolare per la linea gialla della metropolitana (M3), che verso le dieci e mezza è stata chiusa tra Centrale e Maciachini per un problema agli impianti, danneggiati dall'acqua in galleria.

Atm ha istituito bus sostitutivi. A Centrale si potevano raggiungere la M2 e le linee ferroviarie, mentre a Zara non si poteva cambiare tra M3 e M5. Poco più tardi Atm ha riaperto il tratto Maciachini-Zara, e da quel momento anche il cambio di linea a Zara è tornato possibile. Tuttavia, a causa della galleria allagata, chi proveniva da Comasina, arrivato a Maciachini, doveva cambiare binario per proseguire.

Inoltre numerose linee di superficie sono state deviate o interrotte a causa del maltempo e delle sue conseguenze: allagamenti stradali e caduta di alberi. Nel primo pomeriggio di martedì, alcune linee sono state interamente ripristinate.