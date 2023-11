Paura a Milano: mamma perde il figlio di 8 anni su un autobus

Lunghissimi attimi di paura, poi il lieto finale. Lunedì mattina una mamma ha smarrito il figlio di 8 anni a bordo di un bus della linea 58 a Milano. La donna, stando a quanto appreso, si è rivolta all'agente di stazione della fermata di Bisceglie, sulla linea rossa, chiedendo aiuto.

Lo stesso dipendente Atm ha poi contattato la sala operativa dell'azienda di trasporti, che a sua volta ha diramato l'alert a tutti i conducenti che in quel momento erano al volante e si trovavano con i loro mezzi in zona.

Fortunatamente, nel giro di pochi minuti la macchina che si è messa in moto ha dato i suoi frutti e il piccolo è stato trovato su un bus che era in via Anemoni, in Primaticcio. Lì sono quindi arrivati alcuni addetti all'esercizio e agenti della security Atm che hanno poi preso in carico il bimbo e lo hanno consegnato alla polizia locale giunta sul posto con i genitori.