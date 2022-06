Metro ferma a Milano: parte della linea M1 chiusa

Disagi mercoledì mattina in metro a Milano. Verso le 8.30, in pieno orario di punta, parte della linea rossa è stata infatti sospesa.

"Abbiamo chiuso la linea tra Pagano e Cadorna in attesa dei soccorsi a una persona che ha avuto un malore a bordo", ha fatto sapeere Atm in un tweet. I treni della metropolitana M1 quindi non effettuano le fermate tra le stazioni di Pagano e Cadorna.

La metro - ha proseguito la società di Foro Bonaparte sui social - è "rallentata sul resto della linea", ma "a Cadorna si può cambiare con M2".