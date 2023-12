Travolto da un treno tra Tavazzano e San Zenone al Lambro: morto un uomo

Tragico incidente all’alba tra le stazioni di Tavazzano (Lo) e San Zenone al Lambro. Un uomo è stato travolto da un treno in corsa, in prossimità dei binari della stazione. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, non ce l’ha fatta. Secondo quanto emerso, il treno in questione sarebbe un Intercity notturno partito ieri sera da Lecce e in arrivo a Milano Centrale. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 6.30 di questa mattina, domenica 10 dicembre.

A essere coinvolto sarebbe l’Intercity 36508 attualmente fermo nella stazione di Tavazzano. Il convoglio è partito alle 18,30 di ieri sera dalla stazione di Lecce e sarebbe dovuto arrivare alla stazione di Milano Centrale alle 7.05 circa. Trenitalia fa sapere che la circolazione è sospesa tra Tavazzano e Melegnano e che “i treni Intercity e regionali possono subire ritardi”.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118 con un’ambulanza e un’automedica, i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, la Polfer di Milano e gli addetti di Rete Ferroviaria Italiana. Presenti anche i vigili del fuoco di Lodi a cui si è aggiunto un mezzo del comando di Milano-Messina che attualmente stanno svolgendo i lavori di recupero.

