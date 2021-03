Ergastolo all'uomo che uccise la moglie a coltellate a Milano

Per Aurelio Gallucci, accusato dell'omicidio di Adriana Signorelli, la condanna è stata confermata anche in Appello

Ergastolo ad Aurelio Galluccio per l'omicidio della ex moglie Adriana Signorelli, avvenuto a Milano in via san Giacomo il 31 agosto 2019. La condanna è stata confermata dalla Corte d'Assise d'appello. La vittima, 59 anni, prima di venire uccisa a coltellate, per anni aveva subito dall'imputato violenze e minacce.

La richiesta del sostituto procuratore di Milano Maria Pia Gualtieri di confermare per l'uxoricida la condanna al carcere a vita, già decisa in primo grado, è stata accolta dalla Corte, presieduta da Giovanna inchino. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 15 giorni.

Il delitto

Nei giorni prima di morire, Adriana Signorelli, atterrita dalla violenza dell'ex marito, si era rivolta alla polizia facendo attivare la cosiddetta proceduta 'codice rosso' per i reati di genere, ma nemmeno questo è stato sufficiente a risparmiarle la vita. La donna era stata ritrovata per terra nella cucina di casa con diverse ferite alla schiena e al collo: fatali le coltellate che le erano state inferte.

Dopo l'omicidio, Galluccio aveva anche investito la figlia della vittima con la sua Citroen C3 e i poliziotti intervenuti sul posto, venendo poi arrestato. Circa un anno prima del delitto l'imputato aveva inoltre dato fuoco alla porta dell'appartamento dell'ex moglie, facendo bruciare la parte superiore del palazzo. I condomini dopo quell'episodio erano così spaventati da Galluccio da aver creato una chat per monitorare i suoi movimenti.