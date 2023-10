Perizia psichiatrica per Alessia Pifferi. Il pm non ci sta: "Fino a un anno fa era sana"

Disposta la perizia psichiatrica per Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio volontario per aver abbandonato per giorni la figlia di un anno. A dissentire il pm Francesco De Tommasi in aula. Secondo l’accusa la donna sarebbe stata manipolata in carcere passando in un anno da sana di mente a “una persona con capacità cognitive inferiori a quelle di un bambino”.

Secondo il pm i fatti avvenuti a luglio 2022 sarebbero stati rivisitati secondo il punto di vista del personale di San Vittore: “L’effetto è stato quello di metterle in testa di non avere alcun tipo di responsabilità e di fare affermazioni sconcertanti durante la scorsa udienza”, spiega De Tommasi. “Non ci sto a essere preso in giro”, insiste il pm. A decidere per l’esame psicologico, utile per comprendere se la Pifferi avesse la piena capacità di intendere e volere al momento dei fatti, il giudice Ilio Mannucci Pacini.

Secondo quanto contestato dall’accusa, in carcere Alessia Pifferi è stata sottoposta a un test che ha certificato un quoziente intellettivo molto basso. Un test, tuttavia, che non è stato autorizzato e che “fuoriesce da quelle che sono le competenze di una casa di reclusione”, spiega il pm che ricorda che al momento della carcerazione la 37enne fosse lucida e non avesse pregressi psichiatrici. A sostegno di questa tesi anche le recenti dichiarazioni della Pifferi che nella precedente udienza ha raccontato che le stesse psicologhe a San Vittore l’avrebbero convinta che fosse stata spinta da qualcun altro a lasciare da sola la figlia.