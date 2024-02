Parla l'amica di Sofia Castelli, uccisa dall'ex fidanzato nel Milanese

"Non ha senso ed è del tutto ingiustificato morire così, a 20 anni, come Sofia e la stessa Giulia per mano di chi aveva promesso amore eterno. Ci si dovrebbe interrogare su queste vicende da subito senza attendere di esserne protagonisti".

A parla è Aurora Fiameni, amica di Sofia Castelli, la ragazza uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui nella abitazione dove Sofia e Aurora vivevano insieme a Cologno Monzese (Milano). L'omicidio, commesso mentre Aurora dormiva nella stanza accanto, è avvenuto il 29 luglio 2023.

Zakaria, 23enne italo-marocchino, è a processo per il feminicidio. In vista dell'udienza del primo marzo davanti alla Corte d'Assise, Aurora ha parlato anche di Giulia Cecchetin, per "non spegnere l'attenzione" sui femminicidi.

"Nessuno riporterà in vita la mia amica, la mia anima gemella con cui ho condiviso la mia adolescenza - ha detto Aurora - noi attendiamo giustizia su questa vicenda che ha segnato la mia vita e quella dei suoi cari e spero che questa storia possa essere un monito per le coscienze di tutti".