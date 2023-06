Cade dalla barca mentre pesca e muore

La caduta in acqua e il dramma. Tragedia sabato sera nelle acque del Lago Maggiore a Sesto Calende, dove un uomo di 70 anni di Vanzaghello, nel Milanese, è morto annegato dopo essere caduto dalla sua barca.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 nella zona del cantiere nautico Piccaluga. A dare l'allarme sono state due persone che si trovavano su una barchetta a poca distanza e hanno visto il 70enne "volare" in acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco, subito intervenuti, sono riusciti a recuperare l'uomo soltanto dopo un paio d'ore, ma per lui non c'era già più nulla da fare. Sembra, stando ai primi accertamenti, che il 70enne stesse pescando, quando - per cause ancora non chiare - avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto senza riuscire più a riemergere.

Il dramma è avvenuto nello stesso specchio d'acqua in cui lo scorso 28 maggio, a causa del maltempo, si era ribaltata la house boat "Good...uria" con a bordo agenti dei servizi segreti italiani e israeliani. Nel naufragio avevano perso la vita quattro persone: due 007 italiani, un loro ex collega del Mossad e la moglie dello skipper.