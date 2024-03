Fedez "ignorante e imbecille", ma il pm archivia la querela contro Codacons

“Sottospecie di cantante”, “Ignorante”, “Imbecilli”. Queste non sarebbero espressioni offensive. A decretarlo il pm della Procura di Roma, Caterina Sgrò che ha chiesto l’archiviazione di alcune querele presentate da Fedez contro il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. I legali del rapper hanno diffuso una nota in cui spiegano l’accaduto: “Le espressioni utilizzate dal presidente Rienzi come ‘sottospecie di cantante’, ‘ignorante’, ‘imbecilli’, ‘ciucci’ in interviste e comunicati stampa nel corso del 2020 sono state ritenute, sorprendentemente, non offensive dalla pm - spiegano i legali di Fedez -. Sono, invece, state trasmesse al Tribunale di Milano altre due querele per diffamazione relative all'intervista di Rienzi rilasciata a Radio Capital e due comunicati del Codacons nel dicembre 2020”.

Il rapper in accordo con gli avvocati ha deciso di presentare ricorso. Secondo i legale si tratterebbe di “attacchi personali, finalizzati a offendere la reputazione del singolo”. Anche lo stesso Rienzi ha commentato la vicenda: “Se il giudice ha archiviato significa che non c’è nessun reato. Finalmente vige la libertà di parola”.

La pm Sgrò è il terzo assegnatario dopo Antonia Giammaria e Giuseppe Cascini “spogliatisi del fascicolo in seguito ad azioni promosse nei loro confronti dal Codacons, dopo la contestazione al presidente Rienzi del reato di diffamazione”, concludono i legali di Fedez.