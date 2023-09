Prima tenta di rapinare un supermercato, poi picchia il dipendente con una mazza da baseball

Prima ha tentato di uscire dal supermercato senza pagare la spesa; poi, tornato a casa, ha preso una mazza da baseball ed è tornato al negozio seminando il panico tra dipendenti e clienti. È successo di tutto sabato mattina a Lodi, fuori dal centro storico. L'uomo è stato alla fine catturato dagli agenti di polizia e arrestato. Si tratta di un 30enne italiano.

Secondo quanto riferito, l'uomo era stato allontanato dal supermercato, dopo avere tentato di uscire senza pagare alcuni generi alimentari ed essere stato scoperto da un dipendente. Quando è tornato, impugnando la mazza da baseball, si è capito che ce l'aveva proprio con quell'addetto, con cui ha avuto una colluttazione prima di essere bloccato dagli altri dipendenti. I poliziotti, arrivati al negozio, lo hanno trovato in uno stato di forte agitazione.

Per lui, che ha qualche precedente, è scattato l'arresto per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, ma risponderà anche della mazza che brandiva tra le mani e del tentativo di rapina. È stato portato in carcere.