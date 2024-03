Donna rapinata in casa a Milano: pistola puntata alla testa e denti spaccati

La trappola tesa con l’appuntamento online. Poi il blitz in casa violento, brutale. Una donna di 34 anni, una cittadina romena che lavora come escort, è stata rapinata martedì sera nel suo appartamento in zona piazzale Bacone a Milano.

Il raid è scattato verso le 22.30, quando alla porta della vittima si è presentrato un uomo che l’aveva contattata su una piattaforma in rete. Appena la 34enne ha aperto, l’aggressore le ha puntato una pistola alla tempia, l’ha immobilizzata e ha lasciato entrare una sua complice che ha iniziato a girare tra le stanze alla ricerca di gioielli, oro e soldi.

La escort, tentando di liberarsi, ha morso la mano del rapinatore, che a quel punto l’ha colpita in faccia con il calcio della pistola, spaccandole due denti, per poi afferrarla per i capelli e gettarla a terra. La coppia di banditi ha quindi preso 200 euro in contanti, quattro cellulari e una serie di bracciali e collane che la vittima indossava e ha fatto perdere le proprie tracce.

Ferita ma libera, la 34enne ha iniziato a urlare attirando l’attenzione di un vicino di casa che ha allertato le forze dell’ordine. Soccorsa dal 118, è stata poi trasportata al Fatebenefratelli, dove i medici le hanno riscontrato ferite guaribili in sette giorni. Lei stessa ha raccontato agli agenti delle volanti quanto accaduto. I poliziotti sono ora al lavoro per dare un nome e un volto ai due rapinatori.