Rissa alle giostre di Legnano, due ragazzini in ospedale

Due ragazzini in ospedale. Entrambi feriti a bottigliate. È il bilancio della rissa che si è scatenata nella notte tra sabato e domenica 15 ottobre alle giostre di Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) e si è poi trascinata verso la stazione. Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Gli investigatori stanno cercando di mettere insieme il puzzle e non è escluso che i giovani coinvolti nella rissa se la fossero giurata sui social. La prima aggressione si è materializzata accanto alle giostre quando è nata una maxi zuffa tra più ragazzini. Un giovane di 17 anni è rimasto ferito da una bottigliata; soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio. Poco dopo in stazione a Legnano (ad alcune centinaia di metri di distanza) un ragazzino di 16 anni è stato aggredito e ferito sempre con un coccio di bottiglia. In questo caso il giovane, soccorso dai sanitari, è stato trasferito all'ospedale di Legnano.

Per evitare che si ripetano episodi simili sono state rafforzati i controlli tra le giostre. "La situazione nella serata di sabato ha causato disagi sia al pubblico che voleva passare una serata di svago sia a noi gestori delle attrazioni - hanno fatto sapere i giostrai -. Per contrastare il fenomeno ed evitare situazioni sgradevoli come quelle di sabato, insieme alla Polizia locale e al nostro staff della security abbiamo incrementato i controlli agli ingressi, e come negli scorsi anni verranno installati tornelli contapersona ai due ingressi".