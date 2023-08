Volano schiaffi alla partita di calcio dei pulcini: daspo per 6 persone

Una nonna di un baby calciatore che prende a schiaffi un bambino della squadra avversaria e la situazione che degenera. A tre mesi di distanza arrivano sei daspo contro i parenti tifosi violenti che hanno rovinato una partita dei pulcini il 21 maggio a Pianengo, in provincia di Cremona.

La partita, tra Soresinese e Ripaltese, era inserita in un torneo promosso dalla Pianenghese. Durante la gara dei bambini, tutti classe 2013, si era scatenata una rissa tra i genitori sugli spalti per il litigio tra la madre 39enne e una nonna di 71 anni. A quanto pare l'anziana aveva schiaffeggiato il figlio della più giovane. A fermare il parapiglia che era nato ci avevano poi pensato i carabinieri di Crema e Vailate.

"Siamo profondamente amareggiati - avevano sottolineato subito i dirigenti della Pianenghese -: abbiamo cercato di sedare gli animi ma è stata una scena inqualificabile e da condannare, perché avvenuta davanti agli occhi dei bambini". Ora, concluse le indagini, tre mesi dopo, il questore di Cremona, Michele Sinigaglia, ha emesso sei daspo nei confronti di altrettanti coinvolti nella rissa, individuati come responsabili dei gravi episodi di violenza posti in essere al centro sportivo Enzo Saronni, grave per il clamore suscitato e per la pericolosità sociale delle condotte realizzate, alcune delle quali indirizzate a danno di minori.

Dall'attività istruttoria è emerso come la lite, al termine dell'incontro, sia sorta dalla contestazione a un fallo di gioco. "Con i provvedimenti - spiega la questura - intendiamo stigmatizzare in chiave di prevenzione condotte concretamente pericolose sotto il profilo dell'ordine pubblico e particolarmente disdicevoli, tenuto conto che i fatti sono accaduti nell'ambito di una competizione tra ragazzi nati nell'anno 2013, alla presenza e anche in danno di soggetti minori, uno dei quali strattonato".