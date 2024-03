Risse con spranghe e coltelli, anche tra 20 persone: chiuso un bar

Risse periodiche tra clienti. Alcune anche con una ventina di persone coinvolte con l'utilizzo di mazze, coltelli e perfino una mezzaluna a lama doppia. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del Atlas Bar di via Sanremo 6, a San Giuliano Milanese (Milano). Una decisione intrapresa ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A notificare la sospensione, giovedì scorso, ci hanno pensato i carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese.

Sono diversi gli episodi che hanno decretato la necessità di procedere con la chiusura. Da agosto 2023 a gennaio 2024, i militari sono intervenuti nei pressi del locale diverse volte per liti e risse che hanno coinvolto clienti. Ad agosto scorso, diversi equipaggi dei carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa tra una ventina di persone. Una di loro, per le ferite riportate, è stata trasportata in codice rosso presso un vicino ospedale.

Violente risse al bar, chiuso

A gennaio, i militari sono intervenuti dopo l'aggressione di un uomo, nelle immediate vicinanze del locale. Il ferito ha detto di essere stato picchiato poco prima da alcune persone e che durante l'aggressione era stato derubato del suo cellulare. È stato soccorso dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza.

A fine gennaio, invece, due equipaggi dei carabinieri sono intervenuti per una segnalazione di una violenta rissa. Finita la zuffa, 4 persone sono state poi trasportate in ospedale. Sul posto sono stati trovati gli oggetti utilizzati per la rissa: in particolare, sotto a due veicoli parcheggiati davanti al bar, c'era una sbarra di ferro curva, un coltello a mezzaluna con due lame parallele e una sella di bicicletta oltre a numerose bottiglie infrante al suolo e anche riscontrati ingenti danni al locale stesso.

Tra il mese di novembre 2022 e gennaio 2024 il locale è stato destinatario di diversi controlli, dai quali è emersa la presenza di clienti con precedenti penali e di polizia, in particolare, alcuni assidui clienti con a carico precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di droga, reati contro la famiglia e in materia di immigrazione.