Stazione Centrale di Milano, maxi ritardi su treni Av per guasto a Firenze

Ritardi fino a due ore per i treni dell'alta velocità in partenza da Stazione Centrale a Milano. Questo, nella mattinata di giovedì 17 marzo, l'effetto di un problema tecnico a Firenze.

I disagi sono stati pesanti per centinaia di viaggiatori in partenza da Milano. Numerosi, infatti, i convogli che hanno subito le ripercussioni del guasto avvenuto nel capoluogo toscano, che riguarda il sistema informatico. Il treno Italo 9915 per Bari aveva ben due ore di ritardo; il treno per Napoli un'ora e mezza; e, ancora, il Frecciarossa per Torino, 40 minuti.

"Sulla linea Av/convenzionale Firenze – Roma, il traffico ferroviario è rallentato in prossimità di Firenze Campo Marte per un inconveniente tecnico alla linea - si legge, alle 9.30, nella sezione 'info mobilità' del sito di Rfi -. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti".