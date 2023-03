Perché i lavoratori Atm scioperano

Più soldi, più sicurezza e un cambio dei vertici aziendali. È scontro frontale tra Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico a Milano, e una parte dei lavoratori. Domani, venerdì 31 marzo, andrà infatti in scena uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Al Cobas, che aveva già messo la firma su altre due agitazioni.

Nell'annunciare l'astensione dal lavoro - che rischia di lasciare la città senza metropolitane, autobus e tram -, la sigla ha pubblicato un volantino in cui vengono rivendicate le richieste dei lavoratori, al grido di "non dobbiamo mollare" perché "la strada è quella giusta, ma siamo solo al principio".

I dipendenti della società di Foro Bonaparte chiedono "150 euro netti d’aumento mensili non riparametrati ma solo per livelli produttivi, la trasformazione di tutti i contratti part time in full time e l'eliminazione dei salari d’ingresso, la riduzione dell’orario e della flessibilità del lavoro, il riconoscimento degli arretrati del corretto pagamento delle giornate di ferie, la tutela della sicurezza del personale anche attraverso sistemi di protezione passivi" come la “blindatura delle cabine di guida e chioschi agenti di stazione". E ancora: la "tutela dell’igiene degli ambienti aziendali e delle vetture" e "le dimissioni del direttore Giana e dell’intero CdA per aver fallito la loro missione".

Lo sciopero di Al Cobas servirà anche per ribadire la contrarietà del sindacato alle "gare d’appalto che sono alla base dei progetti di sfruttamento di Atm e Comune di Milano", "all'aumento della flessibilità, della promiscuità di linee sui fogli, dei turni da disponibile e l’eliminazione della cerniera pasti", al "lassismo dell’azienda e delle istituzioni sulla sicurezza dei lavoratori front line".

Proprio per la giornata di venerdì, preannunciando percentuali altissime di adesioni allo sciopero, i sindacalisti hanno anche annunciato due presidi fuori dai depositi di via Messina e viale Sarca dalle 8.45 alle 15.