Sciopero dei mezzi di oggi, martedì 8 marzo: la situazione in diretta

È il giorno dello sciopero dei mezzi. Oggi, 8 marzo, festa della donna, potrebbe essere il martedì nero per i trasporti pubblici di Milano, chiamata a fare i conti con un'agitazione nazionale, indetta da diverse sigle sindacali, che coinvolgerà i lavoratori di tutte le categorie, pubbliche e private.

Come accade ormai da anni, l'8 marzo si trasformerà nel "lotto marzo", con 24 ore che saranno scandite da manifestazioni e cortei per rivendicare pari diritti per le donne. A proclamare lo sciopero sono stati Cub, Cobas, Usb, Unione sindacale italiana Usi Cit e Sgb. I disagi maggiori, come sempre, rischiano di verificarsi per i mezzi del trasporto pubblico locale - metro, bus e tram Atm sotto la Madonnina - e per i treni regionali di Trenord, nel capoluogo meneghino e in tutta la Lombardia.

Orario dei treni Trenord per l'8 marzo

Trenord ha pubblicato l'orario dei treni per quella giornata. Negli orari 6 - 9 e 18 - 21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti. "Si avvisa che per la giornata dell'8 marzo, in concomitanza con uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, dalla mezzanotte alle 21 è stato indetto anche uno sciopero delle RSU aziendali. Pertanto, i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni".

Trenord ha specificato che viaggeranno i treni, presenti nella lista dei treni garantiti, che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le 6 e arrivo a destinazione entro le 9; nella fascia pomeridiana viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le 18.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Saranno istituiti anche autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Gli orari di metro, bus e tram Atm (e Agi) per lo sciopero

Le metropolitane sono garantite per tutta la giornata. Potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18.

Potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 14:59 e dopo le 18. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:44 e dalle 15:00 alle 17:59. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito autoguidovie.it.