Proclamato lo sciopero generale: mezzi Atm e treni a rischio a Milano

Sciopero generale in arrivo. Venerdì 17 giugno andrà infatti in scena un'agitazione nazionale proclamata da Al Cobas e Cub che coinvolgerà i lavoratori di tutti i settori pubblici e privati. I disagi maggiori, come sempre in questi casi, rischiano di verificarsi per i mezzi pubblici, con Milano che potrebbe restare senza i treni regionali di Trenord e senza metro, tram e autobus di Atm.

Stando a quanto finora riportato sul portale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicato agli scioperi, l'agitazione durerà 24 ore per il comparto aereo - l'intera giornata del 17 giugno -, mentre i ferrovieri potranno incrociare le braccia dalle 21 del 16 alle 21 del giorno successivo. I dipendenti delle aziende del trasporto pubblico locale potranno invece scioperare "24 ore con modalità territoriali" ancora da definire. In ogni caso saranno previste fasce di garanzia, finestre orarie in cui i mezzi saranno garantiti.

Lo scorso 20 maggio, giorno dell'ultimo sciopero a Milano, sotto la Madonnina si era fermata la circolazione della linea M3, la gialla.