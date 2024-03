Gli scioperi dei trasporti di marzo a Milano

Un marzo all'insegna degli scioperi. Sono quattro le agitazioni proclamate nel giro di una manciata di giorni a Milano e in Lombardia e tutte interesseranno il settore dei trasporti. Oggi, 13 marzo, è previsto lo sciopero dei lavoratori della manutenzione di rete ferroviaria italiana.

Per il 20 marzo è previsto lo sciopero di Movibus, che gestisce le linee di bus nell'Altomilanese. Braccia incrociate per 24 ore per l'agitazione indetta da Usb lavoro privato. Il 22 marzo, poi, sarà il turno dei dipendenti Atm: a rischio metro, bus e tram per 24 ore anche se l'azienda attiverà, come sempre, delle fasce di garanzia.

Infine, il 23 marzo torneranno i possibili disagi sui treni: stop del personale imprese che svolgono attività ferroviaria. Lo sciopero è stato indetto da Cub trasporti e Sgb per 24 ore. In questo caso, per i milanesi, il rischio caos è sui i convogli Trenord.