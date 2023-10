Antonio De Martino sparito sul ghiacciaio: sospese le ricerche dello sciatore milanese

Non si trova lo sciatore milanese disperso sul ghiacciaio dello Stelvio. È come se di Antonio De Martino si fossero perse le tracce nella nebbia. I soccorritori lo hanno cercato per 48 ore, purtroppo senza successo.

L'allarme era scattato nella serata di giovedì 26 ottobre dopo che il 58enne residente a Robecco sul Naviglio non era rientrato nell'albergo in cui alloggiava da alcuni giorni. Il gestore della struttura, non vedendolo arrivare, aveva così deciso di allertare il 112. Sul ghiacciaio era in corso una bufera con vento forte e questo ha reso molto complesse le ricerche.

Nella giornata di venerdì sono intervenuti undici tecnici della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, insieme con quattordici tecnici dell'Alto Adige, i militari del Sagf - soccorso alpino guardia di finanza delle Stazioni di Bormio e di Silandro, i vigili del fuoco, gli elicotteri di Aiut Alpin e Sagf. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino a sera, senza risultato.

Sabato 28 ottobre sono riprese le ricerche. Impegnati altri sedici tecnici della VII Delegazione e del Soccorso alpino dell'Alto Adige (Solda, Trafoi e Tubre), il Sagf di Bormio e Silandro, i Vigili del fuoco, gli elicotteri dei Vvf e del Sagf. Nel pomeriggio, non avendo avuto riscontro positivo, in conseguenza delle nevicate dei giorni precedenti e del forte vento che ha alterato le tracce e semicoperto i crepacci, le ricerche sono state sospese.