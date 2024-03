"Non ci sono segnali di estrema preoccupazione per il terrorismo", ha detto Sala

“Al momento non abbiamo segnali di estrema preoccupazione, ma credo che attenti bisogna stare. Capirò oggi se ci sono misure particolari o meno".

Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala parlando con i giornalisti a margine dell’incontro ‘Lo sciopero del 1944. Alle radici della Carta Costituzionale’ riguardo a possibili misure eccezionali di sicurezza da introdurre in città durante il periodo delle festività pasquali a seguito dell’attacco terroristico di Mosca. Nel pomeriggio, comunque, è previsto un tavolo a cui parteciperanno il questore e il prefetto.

Nel frattempo questura e prefettura stanno studiando il piano per “garantire la piena sicurezza della riunione ministeriale” del G7. Dall’11 al 13 aprile, infatti, i ministri dei trasporti delle sette potenze mondiali si riuniranno a Palazzo Reale. "Il delicato momento geopolitico internazionale impone un'elevata attenzione per le misure di sicurezza da attivare, anche in relazione al luogo dove si svolgerà la riunione dei Ministri e ai siti interessati dagli eventi collaterali situati nel pieno centro cittadino milanese”, ha fatto sapere Corso Monforte attraverso una nota.