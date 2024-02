Milano, due ragazzi smontano Bmw e Mini Cooper in strada

Sorpresi al "lavoro", all'alba. Due ragazzi - un 22enne e un 18enne, entrambi moldavi e senza precedenti - sono stati arrestati giovedì mattina a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo essere stati trovati mentre smontavano due macchine in strada.

I giovani sono stati fermati alle 5.30 da una volante che li ha visti all'opera in via Boni, "impegnati" su una Mini Cooper. I due sono poi stati trovati in possesso dei componenti stereo di una Bmw, di un computer di bordo della stessa auto, di una pulsantiera oltre che dei fari della Mini che stavano "cannibalizzando".

Per entrambi sono quindi scattate le manette in flagranza.