Persona sotto la metro a Milano: bloccata la circolazione, soccorsi sul posto

Dramma martedì mattina in metropolitana a Milano. Verso le 8.45, una persona - di cui non sono ancora note le generalità - è finita sotto un treno nella stazione di Maciachini, sulla linea gialla. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un'auto medica.

Stando a quanto finora ricostruito, pare si sia trattato di un gesto volontario. La circolazione della M3 è bloccata tra le stazioni di Sondrio e Comasina.

"M3 è chiusa tra Sondrio e Comasina dopo un tentativo di suicidio. È in corso l’intervento del personale sanitario. Ad Affori non si può cambiare con le S. Sono in arrivo bus per collegare le stazioni della tratta interrotta", si legge in un tweet di Atm.