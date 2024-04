Suviana, trovato un altro corpo: è di Alessandro D'Andrea

Trovato un altro corpo tra le macerie della centrale idroelettrica Enel di di Bargi, sul Lago di Suviana, nel comune di Camugnano (Bologna). Si tratta di Alessandro D'Andrea, 36 anni, dipendente della Voith Hydro di Cinisello Balsamo dove risiedeva. D'Andrea, però, era originario di Forcoli, in provincia di Pisa, dove vivono i genitori e le sorelle. Il padre, appena appresa la notizia dell'incidente, si era recato sul posto in attesa di notizie. Alessandro D'Andrea era un tecnico specializzato.

Ieri il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, aveva espresso il suo sconforto sui social con un post: "Lo sconforto è tanto nella nostra città per la terribile esplosione della centrale idroelettrica Enel. Dolore per le perdite, apprensione per i dispersi e un pensiero particolare per Alessandro D'Andrea, dipendente della Voith Hydro, storica azienda di costruzione di centrali elettriche che ha sede nella nostra città".

Nella mattinata erano stati rinvenuti altri due corpi, tra cui quello dell'operaio Abb milanese Paolo Casiraghi.

Lo strazio dei parenti

Come riportato da BolognaToday, i parenti dei dispersi e delle vittime vivono ore di angoscia che si trasforma in dolore. Le speranze dei famigliari di Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi e Alessandro d'Andrea si sono infrante nello stesso giorno, mano a mano che l'avanzare dei soccorsi portava a ritrovamento dei corpi senza vita dei tre lavoratori. A i famigliari è dedicata un'area riservata, ricavata dentro il cortile davanti alla centrale idroelettrica. Uno spazio in cui poter aspettare notizie, seguiti e affiancati da un team di psicologi messi a disposizione dalla Protezione civile e dalla Regione Emilia-Romagna.