Il barista rapinato dell’incasso e della collana da 6mila euro a Milano

Primissima mattina di giovedì. Un barista ha appena alzato la saracinesca del suo locale, per cominciare la giornata di lavoro. Al Tredes Caffè Bistrot Gineria di via Gustavo Fara, in zona Porta Nuova a Milano. Sono passate da poco le 7, quando due sconosciuti lo prendono a calci.

Uno gli strappa via una collana da 6mila euro che portava al collo e l’altro si fa consegnare il fondo cassa. I due fuggono mentre l’uomo chiama la polizia. Quando arrivano le volanti, la coppia di rapinatori è già sparita nel nulla. Indaga la questura.