Topi nella scuola: gli insegnanti in classe, ma senza fare lezione

Uno sciopero bianco, dove gli insegnanti si sono presentati a scuola, ma non hanno svolto lezione. Si è tenuto stamattina, 4 dicembre, nella scuola media di via Linneo vicino corso Sempione e pochi passi dalla sede Rai. Il motivo? I topi. I docenti dell’istituto, infatti, si sono lamentati diverse volte della presenza dei ratti all’interno della scuola, ma con scarsi risultati.

Così, stamattina, alunni, famiglie e personale scolastico hanno ricevuto una circolare: “Nelle due settimane appena scorse sono state ritrovate tracce di topi all’interno della sede scolastica di via Linneo e in qualche caso ci sono stati anche avvistamenti degli animali stessi”. L’Istituto ha chiesto l’intervento al comune di Milano. Pochi giorni fa, il 30 novembre, un ‘intervento da parte di Amsa è avvenuto, ma non è stato risolutivo “anche perché tali programmi si svolgono ordinariamente negli spazi non frequentati dal personale e dall’utenza, ovvero nelle cantine e nei giardini”, spiegano nella circolare.

A questo punto, data la situazione critica, la scuola ha deciso per un secondo intervento di derattizzazione che avverrà il prossimo mercoledì, a ridosso del ponte di Sant’Ambrogio quando la scuola sarà chiusa così “potrà riguardare tutti gli spazi, inclusi aule, servizi e corridoi”.