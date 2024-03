La maxi truffa con le assicurazioni per auto: così i clienti pagavano per non avere niente

Aveva organizzato un vero e proprio call center improvvisato nel locale mansardato della sua abitazione e, attraverso 18 smartphone, un notebook, carte di credito prepagate e numerose sim card, proponeva alle ignare vittime, adescate online, l’acquisto di polizze assicurative inesistenti. È quanto scoperto nel pomeriggio di sabato a Villa Literno, nel Casertano, dai carabinieri che, dopo aver notato lo strano andirivieni di giovani da una delle abitazioni del centro cittadino, hanno deciso di intervenire.

Pochi minuti dopo aver bussato alla porta dell’appartamento dove vive un 38enne del luogo, noto alle forze dell’ordine e in passato già arrestato per ricettazione, detenzione abusiva di arma e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari sono stati ricevuti dall’uomo che si è subito mostrato nervoso e intollerante al controllo. Il suo atteggiamento ha indotto i militari a procedere ad un controllo e a eseguire una perquisizione personale e domiciliare. L’intuito è stato quello giusto. All’interno della mansarda è stato infatti trovato uno zainetto di colore rosa dal cui interno c'erano dei telefoni che continuavano a squillare. Sono stati ben 18 gli smartphone recuperati dallo zaino, tutti funzionanti, oltre che altre 8 schede sim. All’interno delle custodie sono state sequestrate anche una carta di credito e una carta Banco Posta.

Il 38enne, riferisce Casertanews, aveva appena consumato una truffa online nei confronti di un ignaro cliente che da Milano gli aveva appena corrisposto con bonifico l’importo di 350 euro in cambio di una copertura assicurativa che non avrebbe mai ricevuto. La vittima, contattata dai carabinieri, ha confermato di aver trovato on line l’annuncio relativo all’offerta della polizza con tanto di intestazione della finta agenzia che gli era sembrata vantaggiosa. Il truffatore è stato arrestato e posto ai domiciliari.