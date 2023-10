Uomo aggredisce tre passanti a Milano: "Urlava Allah akbar"

Un uomo con tunica e corano in mano ha aggredito tre persone, secondo quanto riportato dai testimoni, al grido di “Allah akbar”. È avvenuto nel primissimo pomeriggio di sabato in viale Monza, all’altezza del civico 311. L’uomo, nordafricano 33enne non ancora identificato, si sarebbe scagliato con rabbia verso tre passanti ferendoli a mani nude. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo era visibilmente alterato. Sul posto due ambulanze.

La vicenda è avvenuta poco dopo le 14. Dei malcapitati, un uomo di 44 anni di origini ecuadoriane è stato portato in codice verde all’ospedale di Cinisello Balsamo. Anche lo stesso aggressore è stato trasportato in ospedale, al Policlinico di Milano, in codice giallo e in evidente stato di alterazione.

La vicenda sembrerebbe non avere alcun collegamento con il corteo pro Palestina in corso di svolgimento tra la stazione Centrale e il parco Trotter. Le indagini sono comunque in corso.