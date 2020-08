Aldi sbarca a Milano, sotto la Madonnina aprono due supermercati del discount

Aldi sbarca a Milano. Il colosso dei discount ha infatti aperto due punti vendita sotto la Madonnina: uno in via Luigi Galvani 12, in zona stazione centrale, e uno in via Carlo Troya, al Giambellino.

Si tratta, festeggiano dal gruppo, di "un traguardo importante di un attento e costante piano di sviluppo locale", che segna il debutto meneghino per Aldi, che nel Milanese ha già punti vendita a Pioltello, Magenta e Segrate. Il supermercato - questa la promessa dell'azienda - "si prepara a conquistare anche la fiducia di una clientela esigente come quella milanese. Un ingrediente forte del successo di Aldi è la sua offerta discount con un assortimento compatto ma completo, sintesi di qualità, freschezza e Made in Italy".

A Milano l'Aldi più piccolo d'Italia

Poco più di 500 metri quadrati fanno del punto vendita di via Luigi Galvani 12 il più piccolo store Ald in Italia. "Il negozio - si legge in una nota della società - si prepara a diventare punto di riferimento per viaggiatori e residenti che potranno visitare il negozio dalle 7:30 alle 21:30 nei giorni da lunedì a sabato, e dalle 8:30 alle 21:00 la domenica".

"Collocazione geograficamente opposta, ma comunque significativa per il negozio di via Carlo Troya 6 che trova spazio su una delle arterie principali del traffico cittadino - proseguono da Aldi -. La filiale, aperta dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 21:00, si sviluppa su circa 650 m2 di area di vendita e 40 posti auto a disposizione dei clienti".

Per festeggiare le aperture, fanno sapere da Aldi, ci saranno "eccezionali offerte in sottocosto", che si affiancheranno alle classiche "promozioni settimanali". "Anche i milanesi potranno ora sperimentare ed apprezzare l’assortimento compatto di qualità firmato Aldi - assicurano dall'azienda -. 120 referenze tra frutta e verdura, l’85% di linee a marchio proprio e il 75% dei prodotti alimentari da fornitori italiani selezionati. Il tutto con la promessa e l’impegno del gruppo per offrire il «prezzo Aldi, il prezzo più basso»”.

“Continua la nostra crescita e arriviamo a Milano consapevoli del contesto molto competitivo e forti della nostra offerta discount che sta riscuotendo successo in ogni territorio - il commento di Michael Gscheidlinger, Country Managing Director Italia -. I milanesi possono ora conoscere e apprezzare la qualità della proposta Aldi. Non portiamo solo qualità e freschezza, Aldi opera in modo responsabile e sostenibile dialogando con le comunità locali e la filiera agroalimentare italiana, patrimonio così ricco di gusto e tradizione".