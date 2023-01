La storica pasticceria Alemagna apre all'aeroporto di Linate

Lo storico marchio Alemagna, di proprietà di Autogrill, è il nuovo punto vendita del gruppo nell'aeroporto di Milano Linate.

L'insegna - spiega il gruppo in una nota - "richiama l'omonima azienda alimentare italiana fondata nel 1921 e specializzata nella produzione dolciaria, combina tradizione ed eccellenza con creatività e innovazione". Per la sua progettazione l'azienda ha seguito le 'Green Store Guidelines', le linee guida sostenibili redatte sulla base del protocollo Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), sviluppato negli Usa dallo 'Us Green Building Council' con l'obiettivo di certificare il livello di sostenibilità ambientale degli edifici.

Secondo il responsabile Italia di Autogrill Luca D'Alba il nuovo punto vendita "consolida l'impegno nel valorizzare le eccellenze della tradizione italiana e nel proseguire il percorso di sempre maggiore responsabilità verso la sostenibilità ambientale".

"Attraverso le Green Store Guidelines - spiega il manager - Autogrill fornisce indicazioni chiare e misurabili per la progettazione e costruzione di nuovi punti vendita o per la ristrutturazione di locali storici già esistenti, che siano in grado di potenziare gli interventi di ottimizzazione delle prestazioni energetiche, dell'efficienza idrica, della scelta dei materiali di costruzione, della gestione dei rifiuti e della qualità ambientale dei locali, con l'obiettivo di tutelare il benessere dei viaggiatori e salvaguardare l'ambiente".