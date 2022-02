Aspi: borse di studio e percorsi Stem per attrarre talenti femminili

Superare il gap di genere che storicamente caratterizza il mondo delle infrastrutture, mettendo in campo alleanze con università e centri di ricerca. Avvicinare studenti e studentesse delle scuole superiori a percorsi Stem, avviando corsi intensivi di livello universitario relativi alla sfera dell’ingegneria, della tecnologia, delle scienze e della matematica. Prosegue l’impegno del Gruppo Autostrade per l’Italia per rafforzare il versante delle nuove competenze, nel segno di sinergie sempre più solide con l’accademia: un’alleanza azienda-università tesa ad assicurare i saperi necessari ad affrontare le grandi sfide della mobilità sostenibile. Un’azione che mira ad alimentare il coinvolgimento dei talenti femminili in un settore, quello dell’ingegneria civile, che ancora oggi in Italia laurea solo il 19% di donne.

Una strategia, asse portante del Piano di trasformazione di ASPI, che si concretizza nel programma Diversity & Inclusion del Gruppo: “Sostenere le competenze come elementi universali in grado di garantire equità e inclusione. La forza del sapere come architrave dell’integrazione e della crescita interna di tutti e per tutti” afferma Gian Luca Orefice, Direttore Human Capital Organization & HSE ASPI. Un presupposto che si traduce in una serie di iniziative: in quest’ottica, per il secondo anno ASPI conferma l’adesione al programma Girls@Polimi, che prevede l’erogazione di 2 borse di studio rivolte a studentesse di laurea triennale di ingegneria e 3 borse di studio a favore di studentesse afghane anch’esse iscritte a corsi di laurea STEM presso POLIMI. Sono diverse le iniziative di employer branding promosse dal Gruppo, con oltre 500 studenti già intercettati nell’anno 2021 con il programma #Roadyourfuture che proseguirà anche nel 2022 in diverse scuole sul territorio.

Agli studenti delle scuole superiori l’Azienda dedicherà quest’anno anche percorsi di orientamento aderendo all’iniziativa TECHCAMP@POLIMI in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano, corsi intensivi a numero chiuso dedicati a ragazzi di scuola superiore (2-3-4 anno) per avvicinare gli studenti e le studentesse a corsi tecnologici (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics) con standard di livello universitario. “Si tratta di un programma - sottolinea Alessia Ruzzeddu Responsabile Welfare DE&I Management - al quale abbiamo voluto fortemente aderire come sponsor, contribuendo con 15 borse di studio messe a disposizione del mercato ma anche dei più meritevoli figli dei nostri dipendenti, con una rinnovata attenzione alle nostre risorse con iniziative di family care nell’ambito del più ampio programma di welfare aziendale”. Grazie a queste iniziative, Autostrade per l’Italia ha visto ultimamente un forte incremento di talenti femminili con lauree STEM: oggi in azienda il 35% delle donne laureate, hanno competenze in area tecnico-scientifica.