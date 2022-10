All'Artigianato in Fiera è possibile avere uno stand gratuito per i giovani imprenditori

Al via mercoledì 19 ottobre la procedura per la selezione di 12 giovani artigiani che avranno la possibilità di partecipare alla manifestazione fieristica 'Artigiano in Fiera 2022', ospitati gratuitamente presso lo spazio dedicato a Regione Lombardia. "In occasione dell'edizione 2022 di 'Artigiano in Fiera' - spiega Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione - Regione Lombardia mette a disposizione di 12 giovani imprenditori e imprenditrici artigiani il proprio stand per tutta la durata dell'evento, dal 3 all'11 dicembre. Siamo orgogliosi di dare loro la possibilità di fare conoscere loro stessi e il proprio brand presentando al pubblico le loro creazioni e prodotti, il tutto nella cornice di una delle manifestazioni fieristiche più note e frequentate d'Italia".

"Credo fermamente - prosegue l'assessore Bolognini - che, soprattutto in un periodo storico come questo, vadano incoraggiate, promosse, sostenute e valorizzate le attività di giovani che decidono di mettersi in gioco, aprendo e gestendo un'attività imprenditoriale. Sono tutti esempi positivi che vanno messi in luce e raccontati e che possono essere traino e fonte di ispirazione anche per tanti altri ragazzi e ragazze a cui le idee, la creatività, la voglia di fare e di costruire non mancano. Regione Lombardia è al loro fianco - conclude Bolognini - e con questa iniziativa vuole offrire loro un'opportunità importante e concreta per aiutarli a fare crescere le loro attività e a sentirsi protagonisti".

I 12 giovani imprenditori che verranno selezionati avranno a disposizione uno spazio espositivo all'interno dell'area di Regione Lombardia durante l'evento dal 3 all'11 dicembre, oltre alla visibilità sul portale di 'Artigiano in Fiera' per 1 anno. La domanda di selezione può essere presentata da giovani imprenditori tra i 18 e i 34 anni, la cui attività, con fatturato inferiore a 2 milioni di euro annui, abbia sede legale o sia operativa in Lombardia, che siano iscritti all'Albo degli Artigiani dopo l'1 gennaio 2019 e che non abbiano mai partecipato ad 'Artigiano in Fiera'. Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 17.00 del 2 novembre 2022 e tutte le informazioni per partecipare si trovano al seguente link: https://bit.ly/3DaA5Qb