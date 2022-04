Bando da oltre 2 milioni di euro per gli eventi sportivi

Oltre due milioni per finanziare gli eventi sportivi. Regione Lombardia mette mano al portafogli per sostenere e promuovere le attività sportive nel proprio territorio. "Gli eventi sportivi rappresentano un volàno strategico per l'attrattività turistica, capaci di valorizzare le bellezze dei territori e dare impulso all'economia regionale", ha detto Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda.

L'apertura del bando di Regione Lombardia per la presentazione, a partire dal prossimo 6 aprile, delle domande per il concorso alle spese per l'organizzazione di eventi sportivi in Lombardia nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2022 è stata presentata con una nota.

"Da sempre sport e turismo sono un binomio vincente - aggiunge Lara Magoni - in grado di far conoscere ed apprezzare luoghi e destinazioni dal notevole potenziale attrattivo. Con questa misura, Regione Lombardia dimostra per l'ennesima volta di voler sostenere comparti fondamentali per l'economia e l'identità dei territori".

"La rinascita - conclude l'assessore Magoni - passa anche attraverso la pratica dell'attività sportiva, connessa a strutturate azioni di marketing territoriali, fondamentali per promuovere le peculiarità e le eccellenze di una Lombardia sempre più bella e accogliente".