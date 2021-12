In via Montenapo apre il negozio del "re dei diamanti"

In via Montenapoleone a Milano ha aperto un negozio di Harry Winston, brand statunitense che vende diamanti, orologi e oggetti di di lusso. Il negozio si trova al civico 14, è uno spazio di quasi 4mila metri quadrati in cui sono esposte "le raffinate collezioni di gioielli" compresi "i più imponenti diamanti e le pietre preziose più rare disponibili oggi", si legge in una nota diramata dalla società.

La boutique è stata ricavata all'interno delle sale che ospitavano Dior e, per ultimo, il negozio di intimo femminile La Perla. La maison ha deciso di puntare sul lusso estremo. "L'impronta della maison nei colori tortora e grigio scuro è utilizzata ovunque ed integra i classici elementi Winston personalizzati come la laccatura, i tocchi di bronzo e i gli antichi mobili in bronzo con gli immacolati pavimenti di marmo e i caratteristici lampadari in cristallo - si legge nel comunicato della società -. Le distintive gallerie all'interno dedicate alla sposa e alle altre collezioni, sono state progettate per mettere in evidenza l'ampiezza dell'eccezionale offerta di Harry Winston, garantendo ai clienti al tempo stesso l'esperienza dello shopping altamente personalizzato per cui la Maison è nota". All'interno dello stabile, inoltre, verranno allestite delle sale per le vendite private.

Si tratta del secondo negozio italiano della maison, un altro store, infatti, si trova a Porto Cervo (Otranto).

L'azienda

La società è stata fondata nel 1932 a New York da Harry Winston. L'azienda diventò popolare nel 1943 quando la candidata come migliore attrice agli Academy Awards, Jennifer Jones, indossò i diamanti di Winston. La maison ha gestito la vendita di alcune delle gemme più famose al mondo, come Jonker, Hope, Winston Legacy e Winston Blue Diamonds.