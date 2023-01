La svolta green di Ikea: a Milano i mobili (piccoli) verranno consegnati in bici

A Milano i mobili Ikea sotto i 30kg saranno consegnati in bicicletta, tutti quelli più pesanti arriveranno a bordo di veicoli elettrici. Lo ha annunciato il colosso svedese spiegando che entro il 2025 tutte le consegne a casa dei clienti saranno realizzate con mezzi a zero emissioni. Verranno pensionati, in sostanza, tutti i veicoli dotati di motore termico.

La rivoluzione inizierà a Milano il prossimo 1° febbraio quando in città saranno introdotti 47 mezzi elettrici per un volume di circa 140mila consegne ogni anno, suddivisi in modo da coprire uniformemente le aree metropolitane di competenza. Le consegne in bici, puntualizzano dalla società svedese, sono affidate a Sode "il primo delivery etico e sostenibile della città di Milano". Un sistema di consegne a domicilio che "garantisce posti di lavoro dignitosi e tutelati ai propri ciclofattorini e che grazie all’utilizzo di bici e cargo bike minimizza l’impatto sull’ambiente - hanno sottolineato dall'azienda -. Un progetto con un grande impatto sociale che coinvolge in percorsi di inclusione lavorativa persone con storie di fragilità e marginalità sociale".

"Le trasformazioni che riguardano i centri urbani, le nuove modalità di vendita come l'e-commerce e le abitudini dei clienti in rapida evoluzione, con una domanda crescente di prodotti per l’arredamento, richiedono una risposta sostenibile nel lungo periodo - ha spiegato Veronica Garavaglia, country customer fulfilment manager di Ikea Italia -. Siamo impegnati perciò a lavorare per far sì che il percorso dei nostri prodotti dal fornitore al centro di distribuzione, dai negozi a casa dei clienti abbia un impatto positivo in termini di riduzione dell’impronta ecologica".

Ikea, inoltre, ha avviato un piano di implementazione in tutte le aree parcheggio dei negozi e del centro distributivo di Piacenza di ulteriori 250 colonnine di ricarica elettrica di ultima generazione, a disposizione di clienti, dipendenti e fornitori.