Ikea lancia il servizio di noleggio mobili per gli uffici di Milano

Arredare un ufficio senza spendere (subito) un euro. È questo l'obiettivo di Ikea Flex, il servizio di noleggio mobili in abbonamento che consente alle aziende, alle start up e a tutti coloro che cominciano un’avventura imprenditoriale di arredare gli spazi con una modalità flessibile, conveniente e personalizzata, evitando investimenti anticipati.

Si tratta di un progetto pilota che è partito nei negozi di Milano (Carugate, Corsico e San Giuliano). Il colosso dell'arredamento svedese accompagnerà le aziende in tutte le fasi della realizzazione dello spazio di lavoro: dalla progettazione alla consegna, dal montaggio alla manutenzione di tutti i prodotti noleggiati. Alla fine del periodo di noleggio o in caso di cambio di programma, Ikea provvederà a ritirare, riparare, recuperare e riciclare i beni noleggiati. I mobili vivranno così una seconda vita e potranno essere rimessi in circolo perché altri possano usufruirne nei propri uffici.

“Ikea è da sempre impegnata nel testare nuove soluzioni e servizi da offrire ai propri clienti, per soddisfarne le esigenze che, mai come ora, sono in rapido mutamento - ha chiosato Daniela Licciardello, innovation manager di Ikea Italia -. Il bisogno di soluzioni di lavoro flessibili è già una realtà in Italia e da qui è nato il servizio Ikea flex che non solo ci permette di esplorare modalità sempre nuove di offerta, ma risponde anche alla visione di circolarità che portiamo avanti da anni. Con questa proposta vogliamo essere ancora più vicini ai bisogni dei clienti e allo stesso tempo contribuire a ridurre gli sprechi, rimettendo in circolo i mobili che non servono più".