Il master MBA della business school del Politecnico è tra i migliori al mondo

A Milano c'è un master in business administration tra i migliori al mondo. L’offerta post-graduate di Polimi Graduate School of Management si conferma tra le eccellenze mondiali nel campo della formazione manageriale. Anche quest’anno, infatti, i master specialistici e il full time MBA della business school dell’ateneo milanese si posizionano nella parte alta della classifica dei Qs Global MBA, MBA by Specialization & Business Masters 2023 rankings pubblicati dalla società di consulenza globale di formazione superiore Quacquarelli symonds (Qs), che ha preso in esame circa 700 master nel mondo.

Ottimo il risultato dell’International Master in Digital Supply Chain Management (iMSCPM), ottavo a livello mondiale, che si è distinto per il livello di occupabilità (employability) e per il rapporto qualità – prezzo (value for money). Limitatamente a questi due criteri la business school milanese è infatti rispettivamente al 5° e 11° posto a livello mondiale, a dimostrazione della validità dell’offerta formativa in ambiti disciplinari e applicazioni sempre più strategici per il mercato.

La business school milanese è inoltre presente nei relativi ranking anche con i master specialistici in Marketing (34 su 120 scuole), in Project Management (36/176), in Business Analytics (44/133) e in Finance (67/189).

Gli ottimi risultati di Polimi GSoM vanno però oltre i Master specialistici, Qs ha infatti stilato anche la classifica dei migliori Global MBA, secondo la quale Polimi Graduate School of Management si conferma stabilmente nella top 100 mondiale, migliorando di ben 17 posizioni il proprio risultato rispetto alla scorsa edizione. Infatti, non solo il Full Time MBA si colloca al 26° posto in Europa e al 71° nel mondo, ma si distingue – tra i vari criteri valutati dal ranking – per l’alto grado di occupabilità degli studenti post graduation (employability), e per il return on investment (roi).

“La permanenza dei nostri master nelle migliori posizioni a livello globale, come certificato dall’autorevole ranking Qs, è sempre un motivo di soddisfazione e di stimolo a proseguire lungo la strada che abbiamo tracciato già da qualche anno e che, come dimostrano questi riconoscimenti, viene apprezzata sia da manager già in carriera che da studenti neo-laureati, che scelgono la nostra Scuola per investire nella loro formazione continua” - hanno dichiarato Vittorio Chiesa e Federico Frattini, rispettivamente presidente e dean di Polimi Graduate School of Management. “I buoni risultati ottenuti dai Master Specialistici dimostrano come la nostra offerta risponda a un’esigenza specifica del mercato, quella cioè di avere una formazione manageriale sempre più personalizzata, adattando contenuti, modalità e strumenti alle diverse esigenze di aziende e dei singoli professionisti”.