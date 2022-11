Helbiz e Moovit rafforzano la propria partnership per sconfiggere il traffico in maniera smart

Helbiz, leader nel settore della micromobilità in sharing, rafforza la propria partnership con Moovit, popolare app per la mobilità urbana attiva in oltre 350 città italiane, per presentare agli utenti di Moovit dei banner di prossimità geo-targettizzati che permettono di individuare con facilità i veicoli elettrici di Helbiz nell’area dove si trova l’utente. Gli utenti dell’app Moovit di Roma, Milano e Torino e Napoli possono pertanto usufruire di questa nuova funzione per localizzare e accedere ai veicoli Helbiz in modo rapido e comodo, per un viaggio più agevole.

"La strada per il successo della micromobilità e per un futuro più verde è quella di creare un sistema di trasporto veramente multimodale"- ha dichiarato Ruggero Cipriani Foresio, Chief Marketing Officer di Helbiz - "la collaborazione con Moovit permetterà agli utenti di integrare Helbiz nelle loro attività quotidiane. Localizzando il veicolo elettrico più vicino, le persone potranno utilizzare il nostro servizio per andare o tornare dalle stazioni e dagli hub del trasporto pubblico, risparmiando tempo prezioso, senza dover ricorrere più all’automobile".

Da oggi gli utenti di Moovit che pianificano viaggi con mezzi pubblici e in sharing nelle città di Roma, Milano, Torino e Napoli, per iniziare, visualizzano un banner nella parte inferiore delle diverse schermate di Moovit - dalla homepage alle Fermate - individuando così la distanza dal veicolo Helbiz più vicino. In questo modo, avviata Moovit, gli utenti con un semplice tap sul banner possono localizzare e noleggiare rapidamente un mezzo Helbiz e attivare la corsa, oppure, inserendo la propria destinazione, possono verificare i diversi percorsi disponibili con i mezzi pubblici in integrazione con quelli in sharing.

"Vogliamo rendere il più semplice possibile per gli utenti individuare un monopattino, una bicicletta o uno scooter Helbiz e, grazie all'app Moovit, saranno in grado di utilizzarli senza problemi in combinazione con il trasporto pubblico o di affidarsi alla micromobilità per l'intero viaggio" - ha dichiarato Yovav Meydad, Chief Growth and Marketing Officer di Moovit - "l'integrazione ampliata tra Helbiz e Moovit incoraggerà i viaggiatori verso viaggi multimodali e senza auto, andando così a combattere concretamente il traffico nelle grandi città". Prima di questa novità, Moovit aveva già integrato l’app con i veicoli elettrici Helbiz a favore degli utenti di oltre 40 città negli Stati Uniti, in Italia e in Spagna e da qualche giorno il nuovo servizio è disponibile anche nella città di Washington DC. Si tratta di una partnership tra due aziende complementari di mobilità e che permette a Helbiz di integrare facilmente i suoi monopattini elettrici, le sue biciclette e i suoi scooter nell'app Moovit. Oltre a visualizzare la posizione di un veicolo Helbiz nelle vicinanze, gli utenti possono anche calcolare il tempo necessario a raggiungerlo a piedi e l'autonomia residua del veicolo.