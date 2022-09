L'estetista cinica ha aperto un nuovo negozio in Stazione Centrale

L'estetista cinica ha aperto un nuovo negozio all'interno della Stazione Centrale di Milano. Lo store - un pop-up store dedicato alla bellezza inclusiva, si legge in una nota della società - si trova al primo piano, nella zona d'ingresso ai binari.

"Crediamo molto in questa apertura che riteniamo strategica per lo sviluppo e la crescita del brand: la Stazione Centrale, infatti, è un importante crocevia che ci permette di intercettare anche la clientela internazionale che ogni giorno transita da Milano", ha commentato Cristina Fogazzi, fondatrice di VeraLab che ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 62 milioni di euro.

L’ambiente (pochi metri quadrati) è stato pensato in piena sintonia con la cornice che lo ospita. Il progetto, infatti, mescola il linguaggio pop tipico del marchio con dettagli di ispirazione Liberty, tra cui una piccola modanatura che si rifà a un disegno del pavimento della Stazione Centrale. Un’alternanza di trasparenza e luce caratterizza il negozio, definito da grandi vetrate che dichiarano a grandi lettere i messaggi del brand e attraverso cui si svela tutto l'universo di prodotti.

Non è il primo negozio in una stazione per il marchio dell'imprenditrice bresciana: ad aprile Fogazzi ha aperto uno store nella stazione di Roma Termini. A Milano, invece, è il secondo store dopo quello in via Guido D'Arezzo.