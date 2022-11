Per 6 negozi di Milano su 10, le vendite di Natale andranno bene

La spesa online per il Black Friday è cresciuta dell'11% rispetto al 2021. Lo rileva l'ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. La spesa è stata di circa 155 milioni di euro. E aumenta anche la quota delle vendite del Black Friday sul complesso di quelle di Natale: sono ora l'11,9% contro l'11,3% dell'anno scorso.

Confcommercio ha posto alle imprese alcune domande sull'andamento delle vendite per il Black Friday. E ha scoperto che, nel dettaglio non alimentare, il 40% delle imprese commerciali effettua sconti in questa occasione, con uno sconto medio del 24%, mentre il 45% (quasi un'impresa su due) offre il pagamento a rate.

Per il periodo di Natale, 6 imprese su 10 non prevedono cali di fatturato rispetto allo scorso anno e, per il 18%, ci sarà un incremento. Ma 4 imprese su 10 temono lievi decrementi. "Gli sconti del Black Friday sono di fatto già avviati da tempo e non si limitano a quest'ultimo venerdì di novembre", commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: "Guardando al Natale, la maggioranza delle imprese ha prospettive moderatamente ottimistiche. Le incognite inflazione e caro energia certo pesano sulle valutazioni. Contro i rincari in bolletta e' importante il credito d'imposta, ma anche la possibilita' di avere ristori".