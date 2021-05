Torna a crescere il traffico aereo a Linate

Il traffico aereo a Linate è cresciuto del 30,8% nei primi quattro mesi del 2021. Il fatto è stato reso noto con un comunicato da Sea, società che gestisce lo scalo lombardo; l'azienda ha precisato che nelle prime settimane di maggio ha registrato un "incremento a tre cifre" anche se "il mercato non è ancora tornato ai livelli del 2019".

Secondo l'azienda, comunque, il futuro è più roseo: gli effetti della campagna vaccinale, secondo Sea, porterà "un'ulteriore ripresa in vista della stagione estiva e dei prossimi eventi in programma in autunno a Milano, in particolare la Design Week, il Grand Prix di F1 e la Fashion Week", che secondo il colosso permetteranno un ritorno della clientela premium. Guardando più in là, invece, fanno ben sperare le Olimpiadi del 2026 che saranno un "importante catalizzatore di traffico".

Più traffico ma non solo. L'azienda, entro il 2022, ha in programma di realizzare un nuovo hangar per la manutenzione dei velivoli di circa 4.500 metri quadri a Linate, che sarà l'undicesimo sullo scalo, destinato a Sirio, che fa parte del Gruppo Directional Aviation.