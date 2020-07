Centri estivi gratuiti in centro a Milano in collaborazione con il comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dopo la gestione all’insegna della sicurezza e del divertimento in diverse città d’Italia: Pavia, Verona, Erba e Firenze…il centro estivo della Cooperativa Aldia arriva anche a Milano! Un lungo viaggio nel passato, nel presente e anche nel futuro all'insegna del divertimento e dell’amicizia: giochi, laboratori, attività sportive e tanto altro! 📅 QUANDO? Dal 17 agosto all’11 settembre, dal lunedì al venerdì. 🏠 DOVE? Al CAM Garibaldi (C.so Garibaldi 27, Milano) e al CAM Romana Vigentina (Corso di porta Vigentina 15/A, Milano) 👥 PER CHI? Per bambini dai 6 agli 11 anni (CAM Garibaldi) e per ragazzi dagli 11 ai 14 anni (CAM Romana Vigentina). ⏰ QUALI SONO GLI ORARI? dalle 09:00 alle 17:00, con la possibilità di ingresso posticipato per evitare assembramenti. 🤸‍♂️ COSA SI FA? Attività, laboratori e giochi che hanno come filo conduttore il tema dei viaggi nel tempo. Gli educatori basandosi sul principio dell’outdoor education organizzeranno in collaborazione con la nostra équipe pedagogica la maggior parte delle attività all’aperto, sfruttando i meravigliosi spazi storici messi a disposizione dal Municipio 1. 🥪 COSA SI MANGIA? Pranzo al sacco preparato dalle famiglie da gustare nel giardino del CAM (se il tempo lo permette). 😷 QUALI PROCEDURE ANTICOVID VENGONO ATTUATE? Triage all’ingresso, gruppi composti da 7 bambini, igienizzazione periodica e sanificazione quotidiana, personale dotato di tutti i DPI previsti per legge. L'iscrizione è totalmente gratuita! Potete farla Inviando una mail a: referentecamgaribaldi@gmail.com per il Centro Estivo del CAM Garibaldi o inviando una mail a: referentecamromana@gmail.com per il Centro Estivo del CAM Romana Vigentina. Scaldate i motori della De Lorean che si parte... vi aspettiamo numerosi! Maggiori informazioni chiamando dalle 10 alle 12 ai seguenti recapiti: Simone Graziola, referente del CAM Garibaldi - Cel. 345 281 9584 Beatrice Gatti, referente del CAM Romana Vigentina - Cel. 342 382 5267. 🌟I nostri centri estivi sono un servizio svolto in collaborazione con il Comune di Milano. 🌟 Potete leggere l'articolo dedicato sul nostro sito: www.aldia.it/cer-milano-centro-estivo-gratuito-in-centro-citta/

