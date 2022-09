Blanco e i concerti sold out a Milano

Blanco, chiuderà il 'Blu celeste tour' con due date sold out, il 16 e il 17 settembre al Milano Summer Festival presso l'Ippodromo Snai San Siro. Come uno spettacolo immersivo, l'allestimento - ideato da Fabio Novembre - attraverso il light design e i grandi schermi led wall che circondano il palco, accompagna l'esibizione del vincitore di Sanremo ricreandone l'immaginario visivo: dalla cameretta, luogo in cui l'artista ha iniziato a cimentarsi nella scrittura e dove tutto ha avuto inizio, ai paesaggi acquatici evocati dal suo album d'esordio e ricostruiti attraverso i visual che si alternano sugli schermi.

"Nel mio album, Blu Celeste, ho raccontato me stesso - dice l'artista - con la massima trasparenza e sono veramente felice che così tante persone siano riuscite a immedesimarsi nei miei racconti. Credo che sia la cosa più bella del mio lavoro e in generale della musica, poter rappresentare le storie di tante persone senza doversi snaturare".

In apertura alle due date due giovani talenti: il 16 settembre sul palco Paulo mentre il 17 settembre si esibirà Joseph. Blanco intanto è stato anche scelto da Calvin Klein come volto globale della campagna Fall 22. "La collaborazione con Calvin Klein mi ha permesso di vedere per la prima volta New York, è stata la mia prima esperienza oltreoceano ed è stato incredibile partecipare all'energia e al dinamismo di questa città. Calvin Klein per me è un brand simbolo dell'estetica di una generazione sin dai suoi esordi. Vivo la moda come un linguaggio che rafforzi l'immaginario di ciò che porto con la mia musica e questa campagna - conclude - rispetta molto la mia personalità".