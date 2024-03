La Fondazione Franco Battiato debutta al Duomo di Milano

"Messa arcaica è una ricerca costante della bellezza, dell'armonia, della fluidità delle soluzioni che si muovono all'interno di ogni linguaggio prescelto": così Franco Battiato presentava la 'Messa arcaica' che, a tre anni dalla sua morte, inaugura il prossimo 16 maggio nel Duomo di Milano le attività della Fondazione che porta il suo nome, recentemente istituita su iniziativa della nipote Grazia Cristina Battiato, che ne è presidente.

La Messa Arcaica, eseguita per la prima volta nel 1993 nella Basilica Superiore di Assisi e registrata l'anno successivo, risuonerà attraverso le navate del Duomo nelle sue partizioni classiche (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei).

Al centro della scena il Coro da Camera di Torino diretto dal Maestro Dario Tabbia e l'Orchestra da Camera Canova sotto la guida di Antonio Ballista, Carlo Guaitoli al pianoforte e Angelo Privitera tastiere e programmazione, le voci di Lorna Windsor, mezzosoprano, e Giovanni Caccamo nel ruolo che fu dello stesso Battiato.

"Per comunicare certi sentimenti, certe emozioni, certe opzioni del cuore, - diceva ancora Battiato della sua opera - è necessario seguire strade ben definite. Un'esperienza per me estremamente significativa. Mi ha insegnato quanto sia strano questo nostro mondo musicale: dove capita di essere al centro di un tifo da mega-concerto rock anche quando si suona in una chiesa, anche quando si esegue un'opera che si muove lungo un tenuissimo filo orizzontale".

Il concerto, organizzato da Imarts - International Music and Arts, con il sostegno della Fondazione Franco Battiato, è stato reso possibile grazie all'ospitalità della Veneranda Fabbrica del Duomo con la sua Cappella Musicale e del Capitolo Metropolitano di Milano.