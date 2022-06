L'ultimo concerto di Elton John in Italia

"Elton John Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour" a San Siro è stato un trionfo. Lo show di Milano è stata l'ultima performance di sempre di Elton in Italia durante una tournée. Sir Elton si è esibito davanti a 50mila fan arrivati da tutta la nazione. L'artista, il suo pianoforte e la band, hanno fatto sognare il pubblico con brani iconici come "Philadelphia Freedom" o "I Guess That's Why They Call It the Blues". Nei maxi schermi alle sue spalle sono state proiettate, oltre alle immagini del concerto, anche alcune significative immagini della sua carriera e delle sua vita.

"Have Mercy to the Criminal", "Take Me to the Pilot", "Someone Saved My Life Tonight", il repertorio di Elton è talmente basto che potrebbe suonare per ore senza far smettere di cantare i 50mila italiani che sono venuti ad ascoltarlo, ballare e anche piangere con le sue canzoni. "Sad Song", "Sorry Seems to Be the Hardest Word", "Don't Let the Sun Go Down on Me". E ancora "Crocodile Rock", "Saturday Night's Alighieri for Fighting" e il bis con "Cold Heart". Elton, finalmente saluta l'Italia con "Your Song".

In occasione dell'evento musicale, il prefetto di Milano Renato Saccone aveva preso alcuni provvedimenti in modo da tutelare l'ordine pubblico. In particolare, da corso Monforte si era deciso di vietare la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa sia ambulante, ed anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine. Ma la gestione dell'ordine pubblico è andata bene.

La scaletta ufficiale diffusa prima del concerto di Elton John

Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don’t Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

Cold Heart (Pnau Remix)

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road

Don’t Go Breaking My Heart