I "progetti del cuore" consegnano un mezzo attrezzato al gruppo volontari della protezione civile di Gorgonzola

Si è svolta a Gorgonzola presso la piazza del Comune la cerimonia di consegna di un nuovo autoveicolo per il trasporto di persone con difficoltà motorie. Il Gruppo Volontari della Protezione Civile avrà così a disposizione un ulteriore mezzo per aiutare la Cittadinanza sia per le operazioni ordinarie che quelle "straordinarie", stante la persistente situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che erano presenti e a chi, secondo le proprie possibilità, ha contribuito alla buona riuscita di questo progetto di Solidarietà. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti a Gorgonzola: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.