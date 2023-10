Vecchia Musocco: il valore storico dei quartieri di periferia nel centenario dell'annessione alla grande milano, dei comuni di cintura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 21 ottobre 2023, nell'ambito dei festeggiamenti promossi dal Comune di Milano, per il centenario di annessione dei comuni di cintura al progetto della " Grande Milano " del 1923, alla presenza della Presidentessa del Municipio 8 Giulia Pelucchi, della Rappresentante della Giunta del Comune di Milano, Roberta Osculati, del Presidente Christian Iosa e Massimo Pozzi di Fondazione Perini, e del rappresentante della "vecchiamusocco" Gianluca Gennai, c'è stata una cerimonia di scopertura della Targa commemorativa della prima sede del Comune di Musocco. La residenza del 1500, si trova in via 5 maggio 1, e testimonia la connotazione storica del borgo, come Musocco, nel rispetto del valore storico e culturale del quartiere. Questo percorso di rivalutazione, contribuisce a dare visibilità e importanza ai quartieri di periferia, troppo spesso non riconosciuti dai media e spesso sconosciuti ai cittadini non residenti. Si spera che questi eventi, riescano definitivamente a restituire informazioni corrette ai cittadini e a dare i giusti nomi ai quartieri, soprattutto quando essi siano parte di notizie pubblicate sui media milanesi. Gianluca Gennai.