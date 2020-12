Milano, Metropolitana M4: ecco le prime immagini della fermata dell'aeroporto Linate

Gallerie finite e molte delle fermate già quasi ultimate. La metropolitana blu di Milano, la M4, è sempre più vicina. Da mercoledì 2 dicembre M4 comincia il suo primo viaggio virtuale con i cittadini milanesi. "Inizia il viaggio nelle 21 stazioni della Linea Blu. Una volta alla settimana vi accompagneremo all'interno di ciascuna fermata per mostrarvi lo stato di avanzamento dei lavori. Iniziamo con la stazione di #LinateAeroporto grazie alla quale in soli 12 minuti si potrà raggiungere il centro di Milano", ha scritto l'azienda. La prossima fermata da visitare sarà quella di Repetti (ex Forlanini Quartiere).

I lavori della stazione di Linate sono quasi completati. La fermata sarà dotata di copertura mista acciaio-vetro che sfrutta la luce esterna per illuminare il mezzanino, di area “kiss&ride” per la sosta veloce e di una fermata per i mezzi pubblici. La sua collocazione permetterà di raccogliere i flussi di passeggeri che arrivano in aeroporto, agevolando l'interscambio con le auto provenienti dai Comuni a Est di Milano (viabilità provinciale Circonvallazione Idroscalo - Paullese) e con il trasporto pubblico in superficie.

A gennaio 2021 dovrebbe aprire la prima tratta della M4

Si ricorda che il cronoprogramma lavori prevede l’attivazione anticipata di 3 tratte funzionali: la tratta Linate–Forlanini Fs, che verrà messa in esercizio entro gennaio 2021, la tratta Linate-Stazione Dateo entro giugno 2022, la Linate–Piazza S. Babila entro dicembre 2022, per finire con la parte restante fino a S.Cristoforo nel luglio 2023. Sono stati confermati nuovi investimenti, con risorse pubbliche e private per circa 313 milioni di euro.

La Linea M4 è una metropolitana senza guidatore che collegherà la città di Milano da est a Ovest, trasportando 86 milioni di passeggeri su 16 chilometri di tracciato, per 21 fermate: dall’Aeroporto di Linate attraverso il centro cittadino allo scalo FS di San Cristoforo.

Già si pensa al futuro di M4: Idroscalo e Westfield

Non è ancora entrata in funzione e già si "allunga" di due fermate: una in prossimità dell'Idroscalo, l'altra (nuovo capolinea) vicino al centro commerciale Westfield in costruzione. Ed è proprio grazie al privato Westfield che si potrà attuare l'idea. Il primo passo sarà però uno studio di fattibilità necessario per partecipare ai bandi europei per il trasporto pubblico. Lo studio di fattibilità costerà circa 700 mila euro. Il via libera è stato dato in una riunione che ha coinvolto i soci di M4, Sea (che gestisce l'aeroporto di Linate) e gli emissari di Westfield. Che metterà mano al portafoglio e contribuirà a tutte le spese.