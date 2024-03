Allerta meteo per 24 ore a Milano: le previsioni

Milano si è svegliata con la pioggia e le nuvole. Una perturbazione che accompagnerà i cieli cittadini per l'intera giornata di mercoledì. Dalla mezzanotte, infatti, e per le successive 24 ore, è stata diramata allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni meteo a Milano

A Milano - spiega l'esperto di 3bMeteo, "sono previsti 16mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1677m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Mercoledì un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Schiarite in serata; su pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulle Prealpi occidentali giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in intensificazione pomeridiana; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera. Venti moderati orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1950 metri.