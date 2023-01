Per le previsioni oggi arriva la prima neve del 2023

Nella serata di martedì 17 gennaio a Milano dovrebbero cadere i primi fiocchi di neve del 2023. Tutte le previsioni meteo sono concordi nell'annunciare la nevicata, che per intensità non dovrebbe comunque essere indimenticabile come quella che negli stessi giorni di gennaio del 1985 sommerse la città sotto un metro di ghiaccio.

"A Milano e in Lombardia - spiega 3bmeteo - si è aperta una settimana più invernale a causa della discesa di aria più fredda artica verso il Mediterraneo che rinvigorirà un vortice di bassa pressione sul Nord Italia. Questo sarà responsabile di nuovi fenomeni a più riprese con nevicate in calo fino a quote collinari o a tratti in pianura, soprattutto nella giornata di martedì. Un nuovo vortice transiterà anche giovedì con possibilità di nuovi fenomeni nevosi fino in pianura, specie sui settori centro-orientali della Lombardia. Clima freddo pienamente invernale.

La neve oggi a Milano

"A Milano oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, nevose dal pomeriggio , sono previsti 9 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 5° C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 569 m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente", scrivono i meteorologi .

"Una fredda circolazione depressionaria - prosegue 3bmeteo - si approfondisce sulla regione determinando molte nubi con deboli nevicate dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, nevose dal pomeriggio ; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su Pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio; sulle Orobie cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a nevicate anche intense dal pomeriggio; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio, in intensificazione dalla sera; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in intensificazione pomeridiana. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 650 metri".